教育部近期推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，但劇情卻引發爭議，被網友質疑有歧視之嫌，教育部後續也道歉下架。立委王婉諭批評，整部片意義不明、製造對立，傳遞完全錯誤的觀念，不只無法提升國人生育意願，還可能更像是在促進「少子化」繼續惡化，呼籲教育部徹底檢討。

王婉諭說，她無法相信這是政府做出來的政令宣導，影片一開頭還算正常，但令人費解的是，劇情突然急轉直下，先是長輩懷疑送禮一定是別有目的，接著先生突然塞錢給長輩，請他幫忙收下寄來的「公仔」，卻又被長輩用鄙視的語氣質疑，影片結尾甚至將先生交付的錢，拿去買育兒用品，並強調「錢當然拿去買更有用的東西」。

「這到底是要傳達什麼樣的價值觀，我真的不懂。」王婉諭表示，每個人都有選擇自己嗜好與興趣的權利，她以為「互相尊重」已經是非常基本的要求，想不到教育部的廣告卻連這都做不到，且最讓她不能接受的事，這部影片彷彿在傳遞，一個人有了家庭、生了孩子之後，就再也不能做自己，必須犧牲一切，把自己全部奉獻給家庭。

王婉諭說，因為這樣的刻板印象及傳統，才讓許多人擔心走入婚姻，甚至不願生養後代，教育部沒有嘗試去打破這種觀念，居然還繼續強化相同的框架，真的是完全本末倒置的選擇。

王婉諭強調，政府用廣告強化育兒過程的犧牲、委屈，卻又不願建構完整的友善育兒環境，只想著用發津貼來解決問題，也莫怪大眾結婚意願愈來愈低，且少子化愈來愈嚴重。