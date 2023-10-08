針對下架綠營執政、實現政黨輪替，國民黨、民眾黨總統大選藍白合成局至為關鍵。媒體人董智森指出，最大糾結當然是雙方都不想當副手，但很多人好意、心急出來放話，卻都沒有代表性，首先是雙方黨內都要開會討論方案，主席、秘書長是否有碰面洽談，藍白才會真正開始凝聚。民眾黨也可提出影子內閣，組成讓民眾放心、能感動老百姓的執政團隊。現在最不需要的就是黨政高層放話，民眾黨主席柯文哲也該閉閉嘴。

董智森今(8日)在《週末大爆卦》節目表示，我們今天看藍白合是這麼多人的期待，兩個黨不能忽視這個民意，因為這是唯一可以勝選的一條路。柯文哲現在剛回來，國慶假期結束之後，兩個黨就應該開始接觸了。前面這麼多林林總總雙方的講話，證實其實是沒有接觸！

「要不然你跟我講誰跟誰碰面啊？秘書長有跟秘書長碰面嗎？沒有！主席跟主席有碰面嗎？沒有啊！」董智森強調，柯文哲跟侯友宜也沒有接觸，都沒有！周邊那些人可能很多人是好意，很心急，希望說能夠怎麼樣，所以很多人出來講話，但那些人都不代表國民黨，也不代表民眾黨。

董智森指出，如果大家期待這麼高的話，那接下來就是看國慶以後，黨自己要先開會，要開好幾次會議，來討論我有幾個方案，萬一柯文哲覺得這個可以接受或怎麼樣，除了政策、除了國會，當然最重要就是候選人是誰，這是裡面最大的糾結。雙方如果都不想當副的，討論就會有一些摩擦。柯文哲已經講了，如果民調贏，侯友宜就退選。但侯友宜並沒有說，我贏、要柯文哲退選，反而藍軍很多人覺得，應該找柯文哲來配。

「這樣才會凝聚嘛！兩邊主帥一正一副來打。」董智森提到，當然國民黨可能有些一廂情願，但這也是一個方案之一，他也沒有說非這樣不可。自己覺得，現在雙方不要再透過媒體這樣放話，因為跟媒體放話的那些人，都沒有代表性。可能你是好意，很心急，可是都沒有代表性。民眾黨也可以提方案，如指定行政院長、法務部長，當選以後，至少也是一個讓民眾比較放心的影子內閣。

「把這個拿出來的話，我覺得是會感動老百姓的！」董智森直言，現在最不需要的就是，都有一些黨政高層、誰來放話，那些都不需要。柯文哲也應該閉閉嘴，因為你講得好像你很有辦法，非照你的方式不可？這也讓藍白合、會讓大家更質疑說，這樣又何必呢？