雲林縣8日新增5例登革熱確定病例，分別為古坑鄉3例、斗六市2例，全縣累計已486例，古坑鄉熱區與縣治所在地斗六市，病例持續增加中。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計486例，包括1例由外縣市轉至莿桐鄉。其中古坑鄉374例最多，其次斗六市83例，另外斗南鎮6例、林內鄉6例、虎尾鎮6例、西螺鎮4例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

雲林縣長張麗善呼籲，民眾連假時也不要忘記「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外、工作場域等地的孳生源，並配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度。戶外活動時，務必作好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。