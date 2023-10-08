巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，逢人便殺，造成至少約百人死亡。大陸媒體人「牛彈琴」認為，以色列這次犯下兩大致命錯誤，一是情報工作嚴重疏漏，二是軍隊反應太遲鈍。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間7日黎明起，對以色列發動突襲，從迦薩走廊向以色列中南部發射逾5000枚火箭，數十名武裝分子進入以色列邊境城市，令正在過猶太教「妥拉節」（Simchat Torah）的以色列措手不及，至今造成至少約百人死亡，800多人受傷，約50名以色列士兵遭俘虜。

對此，曾經在耶路撒冷工作2年的大陸媒體人「牛彈琴」在微信公眾號表示，這是以色列數十年來遭受的最致命襲擊，哈馬斯突破了以色列隔離牆，進入以色列城市，然後逢人便殺。

牛彈琴分析，以色列這次犯下兩大致命錯誤，一是情報工作嚴重疏漏，二是軍隊反應太遲鈍。

牛彈琴質疑，哈馬斯這樣大規模的進攻，尤其是選擇贖罪日戰爭50周年之際，顯然精心策劃了很長時間，以色列情報部門居然毫無察覺。

另外，牛彈琴直言，哈馬斯都攻打過來了，居然還沒反應過來，不僅沒有保護好平民，自身都有大量被俘。打遍天下無敵手的精銳之師，怎麼這樣了？

牛彈琴推斷，過去幾年的相對平靜，讓以色列麻痹了。以色列內部的激烈紛爭，更讓軍情部門士氣低落。致命錯誤的後果，就是血淋淋的殘酷現實！