桃園市1間連鎖美髮店遭爆料，指有助理被逼迫半蹲、下跪凌虐。該助理坦承「一點點」不舒服。但她也說，是自己做不好事情很多次了。店長則說，該助理在該店兩年多，有些流程沒辦法很專注，處罰方式是助理自己決定，後續和設計師也會協助助理進步。

有網友在臉書爆料，指該美髮店有助理被逼迫半蹲、下跪凌虐。桃園警方表示，當時接獲報案髮廊處理糾紛案件，經詢問當事人及店家，表示因工作問題發生糾紛，不需警方協助處理，警方9日也有再到該店詢問，不過助理也稱不用報案。

該助理說，會發生狀況是因為自己做不好事情，而且很多次，被問到會不會不舒服？她坦承「有一點點」。進一步詢問有沒有拒絕，她說「沒有」。

店長則說，該助理一開始在別的分店，曾經到自己店支援過。後來助理在其他店離職，自己找上店長，說這裡會教她技術，想要來學習。她說，該助理一開始服務細節、技術都沒有到位，但現在與起初相比確實有進步。她也說，自己店每天都會上課，設計師也是用有耐心的方法教她。

店長也說，事發時自己不在店內，她在店時，是設計師與助理在溝通。她也說，是助理選擇方式，希望用這種方式提醒自己。店長提到，助理不管是洗髮、療程會忘東忘西，沒辦法很專注，要特別提醒，但的確有在變好。