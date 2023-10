韓國人氣BL劇《第八感》雙男主林志燮、吳俊澤今(8日)合體前來高雄電影節宣傳電影版,2人首次來到台灣非常開心,昨日出席紅毯見到許多粉絲相當意外,吳俊澤還學了「打給賀」和「我愛你」問候,林志燮也分享有和台灣演員交流,不少人用英文邀請他「If you come to TAIPEI,You can call me」,讓2人深深感受到台灣的熱情。

林志燮也透露一直想來台灣看看,身邊有對台灣較熟悉的韓國朋友推薦美食給他,印象比較深刻的是火鍋,美食清單都收藏在手機裡。吳俊澤則覺得高雄跟韓國釜山有些類似,若有時間想去海邊走走,並稱,第一天晚上已品嘗了豬腳麵線,想推薦給朋友,昨天主持人推薦他們去逛夜市,林志燮笑說:「我聽說夜市12點就開始收了,但韓國的夜生活12點才開始!」

林志燮、吳俊澤片中飾演衝浪社學長、學弟,2人漸漸在社團活動中產生曖昧情愫。吳俊澤分享,看完劇本就很想接演,因此很努力投入準備,這是他首部作品,雖然緊張,但也很期待觀眾反應,事實上他是在逛街時被導演發掘邀請演出,吳俊澤坦言本來以為對方是奇怪的人,所以抱著謹慎小心的態度,不過看完劇本覺得是很好的內容,導演也對他很好。

對彼此的第一印象?吳俊澤透露,「一看到對方覺得非常帥,很像模特兒、高冷的感覺,後來發現他比想像中可愛,也有溫暖的一面,當初也是他先來找我搭話」,一見到林志燮就覺得「他就是學長了」,片場也很愛開玩笑。林志燮回憶2人初見面的場景不小心笑出來,覺得吳俊澤「感覺只要演他自己就很有美少年的感覺了」,而實際上演出確實也很自然。

談到印象中最深刻的戲和最困難的戲,吳俊澤直言是在海上拍攝的部分,因為海浪增加了演出困難,加上當時天氣非常冷,自己還因此感冒,這次要詮釋衝浪社新生,吳俊澤雖然會游泳,但是首次學衝浪,覺得很困難,林志燮也認同表示身體上比較困難的戲都是在大海上,不過因為本身不是一個會參加戶外活動的人,所以能藉此學到衝浪很開心。

林志燮所屬經紀公司Fantagio旗下有多名帥哥,「臉蛋天才」車銀優就是他的師兄,而他被稱為韓國BL劇中「最帥的攻」,被問到他對身體哪個部位最有自信?林志燮舉手展現「掌紋」,表示還沒看過誰掌紋比他還深,現場會看手相的記者則直言「你結婚會順利」,林志燮一聽用中文喊「謝謝」,全場笑翻。