在杭州亞運首度打下網球女雙金牌的女網好手詹皓晴，轉戰北京女網賽狀態維持得相當不錯，女雙一路闖進到8日決賽，可惜和墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在一盤領先優勢下被對手逆襲，最終6比3、0比6、4比10落敗，無緣登上冠軍。

北京女網賽因為新冠肺炎疫情停辦過3年，今年恢復辦理，來到女雙決賽前，詹皓晴／歐兒摩絲組合晉級路上4連勝且一盤未失，也是詹皓晴自2015年之後，相隔8年再度打進這站賽事決賽，第1盤詹皓晴組合在第2、3兩局和對手互破，第6局則是第2度破了對手發球局，靠著多一次破發優勢，詹皓晴組合先下一城。

不過第2盤詹皓晴組合3個發球局失守，被對手賞了一個「貝果」，雙方進入搶十決勝負，詹皓晴組合2比0開局不錯，但接下來被對手連得5分，4比6之後又讓對手連得4分關門，和冠軍擦身而過。

至於在上海大師賽奮戰的兩位寶島男單選手許育修、曾俊欣，也是無奈飲恨對手，世界排名第184的許育修32強賽4比6、4比6不敵世界排名第17的波蘭好手胡卡茲（Hubert Hurkacz），世界排名第380的曾俊欣則是64賽2比6、2比6敗給世界第23名法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）。