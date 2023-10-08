物價飆漲，只剩薪水沒漲！為了控制餐費，不少人選擇在家開伙，可是反而花了更多錢又浪費不少食物。日媒找來省錢達人傳授如何靠冰箱來減少食物浪費，進而輕鬆又便宜準備日常三餐。專家指出，在充分利用冰箱的情況下，只要把握3個關鍵物品，就可達成省錢的目標。

據日本媒體saita報導，把一家5口的每月伙食費控制在2萬日圓（約新台幣4400元）左右的省錢達人三木ちな表示，她的冰箱有以下特徵。其一就是要存放很多肉品。為了存放肉品，她還特別買了幾乎專門用來存放大量肉品的冷凍櫃。而這些肉品大多是因為繳納故鄉稅所得到的回禮。只要用1萬至1.5萬日圓（約新台幣2200至3300元）的低額捐贈，就可取得4公斤的肉。有了大量的肉品，就不必擔心找不到主菜的原料。

其次，就是要有豐富的簡單料理配菜，像是冷凍油炸食品、用微波爐加熱就可端上桌的冷凍食品以及調理包。因為忙碌一天或感到疲累時，往往會懶得動刀做菜，在這種狀況下，節省時間、可以簡單準備的配菜就相當重要，也避免了回到家後還要被迫外出採買的困擾。

另外，專家建議，手邊一定要備有冷凍蔬菜。她並不堅持要購買新鮮蔬菜，因為蔬菜都很容易變質，所以她特意儲備了冷凍蔬菜。只在需要的時候取出適當的份量就不會造成浪費。如此一來，不但可以減少損失，還可以避免煮太多形成浪費。