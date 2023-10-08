台語女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭最高法院判處3年2月有期徒刑，入獄前就疾病纏身，好友許常德也相當關心她，不時會去探監，上週才透露陳盈潔在獄警協助下帶往醫院，今（8）日許常德再曝陳盈潔近況，透露她急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀，急需醫療資源幫助。

音樂人許常德今（8）日在facebook發文：「陳盈潔老師急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀」，透露陳盈潔目前插管中，需洗腎加護病房，地點如能在桃園或台北最佳，希望能借助網路的力量幫忙分享，許常德也補充「希望大家給的資訊不是醫院，因為要一家家去問，而且現在病床難求。如果大家有直接管道可連結和確認有無床位。」

許常德曝陳盈潔健康狀況不佳。（圖／翻攝許常德facebook）

所屬鳳凰藝能稍早表示，經過跟陳盈潔的大姊查證，傍晚收到訊息，陳姊的確有腎衰竭的狀況，因此現在已經由監獄方面送醫，進行洗腎診療。「家屬正在趕往醫院當中！我們會隨時了解最新狀況，希望陳姊能夠盡快恢復健康」。

陳盈潔今年8月23日進入桃園女監服刑，入監前就傳出生活無法自理，還罹患阿茲海默症，許常德表示陳盈潔入監前整天都坐在沙發上不發一語，也不回應家人的話，她入監編號為「0639」，住的是十人房。陳盈潔2011年以「在廈門從事演藝事業」為由向邱男借款200萬元，後來再借280萬元，邱男希望有人作保，陳盈潔和姊姊陳乃嘉討論後以妹妹陳郁心名義作保，邱男追債發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。