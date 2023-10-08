桃園某連鎖美髮店23歲女助理遭同仁集體罰半蹲、青蛙跳，影片遭放上網後引發職場霸凌熱議。勞檢處今天（8日）到場稽查發現，雇主未依規定針對不法侵害建立預防措施，當場要求限期改善，3個月內未改善最高可罰15萬元。

勞檢處綜合行業科長郭翼維表示，今天中午派員前往了解，業者並未依規定建立職場不法侵害的預防措施，像是通報機制、教育訓練等8種預防侵害措施，當場依《職業安全衛生法》開出限期改善單，若3個月內沒改善就會依法裁處3至15萬元。

勞檢處指出，該店是連鎖美髮店，在桃園都未曾有職場霸凌或新人訓練不妥的紀錄，事發分店共9名勞工，坦言不法侵害著重當事人感受，因當事人不覺得遭受霸凌，只能協助，若當事人事後覺得不適，才會通報入案並協助報案訴訟。

該家連鎖美髮店遭爆料，指有助理被逼迫半蹲、下跪凌虐，該助理今天仍照常上班，坦承是自己做不好事情很多次。店長則說，該助理在該店2年多，有些流程沒辦法很專注，處罰方式是助理自己決定，後續會和設計師持續協助助理進步。

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