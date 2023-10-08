日本知名AV天后明日花綺羅當年以甜美臉蛋和火辣身材，成為不少粉絲們心目中的女神之一。她2020年2月正式宣布引退後，仍活躍於社群，不時曬出自己的美照供網友們欣賞；近日她曬出一張自己幼年時的照片，在社群上引發討論。

擁有甜美外型的明日花綺羅曾被票選為「最想整型成這位藝人的臉」第一名，是不少人心目中的完美臉型，不過她日前登上日本綜藝節目時，坦承自己曾整型過，還補充透露各部位的整型細節，消息曝光後，讓不少粉絲都感到十分驚訝。

然而，明日花綺羅也不避諱談及自身的外貌變化，5日便在社群上曬出自己幼年時期的青澀舊照，配文寫下：「明日花綺羅的美貌再次升級了，我會帶著大家給我的支持，持續努力進度。」在相關畫面中可見，她將幼年美照與近期的照片做成對比圖，而幼年時期的她，頂著一頭烏黑秀髮，露出一口白牙，對著鏡頭甜美微笑，散發出一種天真爛漫的童趣感；至於近期的照片則是有著一頭亮麗捲髮，明亮的雙眼以及秀氣的微笑，展現出十足的女神魅力。

貼文曝光後，吸引不少粉絲爭相前來朝聖，留言大讚明日花綺羅的美貌，「從小就是位美女，未來還會一直好看下去的」、「生日快樂」、「真的很可愛」、「我非常願意繼續支持你。」不過也有人提出不同的看法，表示：「這樣就足夠了，請別再繼續了」、「差異真大。」