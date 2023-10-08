氣象署發布豪雨特報，宜蘭、花蓮、高雄有豪雨等級降雨。（氣象署）

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8）日花蓮縣、高雄市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，屏東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意。

豪雨區域：高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣

大雨區域：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

氣象局稍早針對宜蘭縣發布災防告警，大雷雨持續時間至19時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息持續時間至19時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天（8日）鋒面影響，北部及東半部地區整天不定時有局部陣雨，中南部地區天氣相對穩定，午後有局部短暫雷陣雨；各地夜晚清晨低溫24到26度，白天高溫，新竹以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區30至32度左右的高溫。