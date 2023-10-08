基隆市中山區8日傍晚發生民宅火災，消防單位迅速趕到現場，已將火勢撲滅，並救出受困民眾。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中山區8日傍晚發生民宅火災，消防單位迅速趕到現場，已將火勢撲滅，並救出受困民眾。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中山區西定路8日傍晚傳出2層樓的磚造民宅發生火災，一度有2名女性受困，經基隆市消防局緊急派出13輛各式消防車及27名消防救援人員，迅速趕到現場，將火勢撲滅，並救出受困的女性。至於起火的原因，還有待消防單位進一步調查釐清。

據了解，基隆市消防局在傍晚5時50分時，接獲民眾報案，指中山區西定路巷內一間2層樓的民宅發生火災。消防局隨即派遣13輛各式消防車及27名消防救援人員趕到現場搶救。

趕到現場時，消防人員發現現場一樓冒出火光，便迅速進行灌救，途中得知在民宅2樓，還有2名女性受困，消防人員在火勢得到控制後，將受困的女性救出，初步檢查2名受困者意識都清楚，也沒有受傷，但擔心受困者可能有嗆傷，仍將2人送醫。

到晚間6時8分左右，民宅的火勢迅速撲滅，但民宅一樓客廳的櫃子、電視等家具，都在火中付之一炬。至於詳細的起火原因，還有待消防單位進一步的調查釐清。