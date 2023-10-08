民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。媒體人黃揚明對此預言，要是側翼再繼續發動攻擊，恐會讓中間選民更遠離民進黨，重演去年九合一大敗慘況。前立委蔡正元提到，該女大生事後在臉書上說「我只知道，不敢直接面對問題，就是有問題！」大讚是今年金句。網友直呼「如果這樣的大學生愈來愈多，台灣就有救了！」

中山大學一位外文系女學生3日直球提問「對於民進黨目前諸多的貪污弊案事件，你有沒有什麼解決方法？賴清德竟反問「哪一個具體的事件讓妳有這樣的想法？」在場其他同學紛紛喊出「疫苗採購」、「新竹棒球場」、「光電」。結果賴清德竟扯「民進黨的歷史是從1986年9月28號，還在戒嚴的時候創立...」最後才說「民進黨執政這幾年來雖然在政策上有許多建樹，但是呢也有許多包袱，我想問題是在這邊！」

賴清德的答非所問引發網路熱議，但綠營側翼反而把矛頭指向提問的女學生，加以大肆肉搜出征，引爆另一波爭議。

蔡正元7日在臉書發文提到：「今年金句：我只知道，不敢直接面對問題，就是有問題！提問賴清德的中山大學女學生，事後在臉書上這麼說。」

網友表示「很帥！」、「恭喜，綠色恐怖時代正式來臨！」、「就很會顧左右言他，然後反問，真的神級」、「如果這樣的大學生愈來愈多，台灣就有救了！」、「叫女生具體舉例，女生舉了以後，賴又說有司法機構在調查，他不應該表示意見，真是廢話」、「簡單，清楚，又犀利！」