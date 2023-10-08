近年來不少年輕人對於保全工作趨之若鶩，認為保全工時、薪資、工作困難度等條件的CP值很高。一位男子近日抱怨，許多人認為保全只會滑手機、睡覺，但其實「現在當保全真的不輕鬆耶」，因為除了要熟悉門禁系統，還得要會一些機器設備的維修。不過貼文曝光後，許多人反罵其實他的工作內容很簡單，「你可以離職啊」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，保全除了要會操作智生活、智慧家、社區幫等門禁系統，還要修理住戶對講機、幫住戶開門，甚至理解一些機器設備的維修，「沒事是最好，有事真的搞死我們保全欸，光這個設定我就要弄半小時了，不然住戶怎麼回家？」；另外原PO也不滿，現在大部分的社區總幹事都把事情丟給保全、秘書處理，「他們根本沒在做事！」。

對此，許多網友紛紛回應，「很簡單耶」、「門禁系統又不難，而且這是弱電廠商的事，一般來說不會給保全操作，權限應該設定在總幹事」、「不難，但我是做弱電才要弄到，當保全根本不屑用」、「不懂難度在哪，我看是程度問題吧」、「這是你的工作，如果覺得麻煩做不來我建議離職」、「這不就是你的工作嗎？我們要會操作幹嘛，我們又不是保全？」、「這是你的工作，如果覺得麻煩做不來我建議離職」、「你可以離職啊」。

不過也有人認為，原PO的工作的確辛苦，「我以前當保全3年都找爽缺，像你那個點我直接掰掰」、「保全本來就不好做，主要看住戶還有市區的幹事和不和群、是不是幼幼班的，很多雜七雜八都要管理員做主，但很多的區真的很輕鬆，都沒有在管的」。