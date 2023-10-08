巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」於當地時間7日早上向以色列中南部發射逾5000枚火箭，中國大陸在以色列的留學生Yumi表示，對於大多數以色列人而言，被火箭彈襲擊的概率並不高，可這一次感受到了明顯不同，她的手機也從早上6點半開始響個不停。她感歎，週六很多人還沉浸在住棚節的節日氣氛中，希望此次衝突可以儘早結束。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間7日早上，對以色列發動突襲，從迦薩走廊向以色列中南部發射逾5000枚火箭，數十名武裝分子進入以色列邊境城市，令以色列措手不及，至少造成約百人死亡，800多人受傷，約50名以色列士兵遭俘虜。

中國大陸在以色列的留學生Yumi透過《新民週刊》表示，以色列的人都會下載一個App，一旦有空襲，就會收到預警資訊，讓民眾可以就近躲避「安全屋」，從公共建築到住宅民居都有，她的手機也從早上6點半開始響個不停。

Yumi指出，以往大多數的火箭彈都被「鐵穹」攔截了，所以很多人即便收到預警資訊，也未必第一時間抵達安全屋。今年上半年，她所在住宅區附近的一個老太太就在家遭遇火箭彈遇難。但對於大多數以色列人而言，被火箭彈襲擊的概率並不高，可這一次感受到了明顯不同。

以色列宣佈進入戰爭狀態後，國防部長下令徵召預備役人員。以色列所有公民（除健康、宗教和生育等原因外）不分男女，年滿18歲必須服兵役。男性3年、女生為2年。「我樓下的鄰居就穿好軍裝去當預備役了」，Yumi說。

10月7日，是贖罪日戰爭（1973年10月6日）爆發50周年的第二天，也是今年住棚節結束的第一天。按照猶太曆，今年的住棚節從9月29日日落開始至10月6日日落結束，而以色列也正是從此拉開了秋日的序幕。Yumi感歎，週六很多人還沉浸在住棚節的節日氣氛中。她希望此次衝突可以儘早結束。