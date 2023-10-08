當荷蘭、挪威等國同意提供烏克蘭F-16之後，外界都在看瑞典是否也會提供該國的JAS-39「獅鷲」(Gripen)多用途戰機。斯德哥爾摩表示，現在的主要問題在於瑞典尚未加入北約組織。

防衛快報(Breaking defense)報導，瑞典國防部部長強生(Pål Jonso)表示，「出於國內安全原因，瑞典需要先加入北約，然後才能向烏克蘭提供獅鷲」，這是首次將「加入北約」與「支援烏克蘭」做出連結，有意摧促其他北約國家，幫助瑞典化解入盟障礙。

強生同時提到，雖然瑞典提出這個原因，但他已請空軍方面研究轉讓戰機的手續流程，將在11月份提出可行性報告。另外，為表示斯德哥爾摩堅支持基輔，他們也提供的第14 期軍事援助計劃，價值約2億美元。

瑞典下一輪提供給烏克蘭的武器包括 FF77BW 「弓射手」155公釐車載式火砲，以及CV90步兵戰車所需的30公釐彈藥。另外還將提供衛星通訊設備。強生在社群媒體表示，「瑞典對烏克蘭的軍事援助總價值，現已達到 220 億瑞典克朗（約640 億新台幣）。

瑞典與他的鄰國芬蘭，早在今年四月就申請加入北約，但是瑞典的入盟申請，卻被土耳其和匈牙利所跘阻，使得瑞典仍然無法加入北約。不過土耳其態度似有所改變，之前表示會在十月後的北約議程按下同意票。在土耳其同意後，阻力就只剩匈牙利。

從俄烏戰爭爆發後，許多國防分析師一直提到「向烏克蘭提供獅鷲戰鬥機」，並多次表示獅鷲的綜合能力比F-16還要適合烏克蘭。英國國防和安全智庫-「皇家聯合軍種研究所」 (RUSI)在去年11月的分析報告表示，瑞典人設計的戰鬥機特別強調「戰時應變」，包括戰機僅需短距跑道即可起降，對機場跑道的容忍程度也高，甚至評為西方製造的戰鬥機當中「最合適的候選者」 。