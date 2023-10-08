潛艦國造召集人黃曙光日前影射有立委「一直在搞」，引發前海軍顧問郭璽與國民黨立委馬文君互嗆風波。前海軍艦長黃征輝表示，國防部一定要主動偵辦這個案子，他並透露，上周，很多海軍老將聚在一起，非常氣憤一件事，都在問，就是一個潛艦監造，為什麼要派一個這麼資深的上將去？

黃征輝今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國防部要堅決主動偵辦這個案子，第一步要把可能涉案的人調走，把海軍的渣子抓出，還海軍一個清白，而且這些人中還有人牽涉幾個案子。

黃征輝透露，上周三，他跟好多海軍老將聚在一起，大家都非常氣憤，都在問，就是一個潛艦監造，為什麼要一個這麼資深的上將去，難道不能用一個少將或上校嗎？當然可以。這次負責建造的就是台船，結果這麼高階的上將在這兒，什麼都管，算是撈過界。他認為，海軍就是專案管理 ，台船則是負責建造以及技術方面。

黃征輝更表示，有一句話「福兮禍所依」，當有一天突然有一個好大功勞掉下來，就會得意忘形，這就是黃曙光。以前大家都羨慕黃曙光，升了上將，現在才發現他真的很可憐，有最大的一個誘惑在他手上，由於這個案子絕對機密，所以東西幾乎是他一個人在那邊研判，這是超級誘惑。

黃征輝接著指出，任何人這個位置，有這麼大的誘惑，就會缺乏監督，所以政府做這種案子，一定要想一件事情，如何監督一個這麼大的預算以及絕對機密的案子，不能放任他。黃曙光不是聖人，他甚至覺得，黃曙光是超級可憐的海軍，因那個誘惑太大，監督機制卻小之又小，也許有可能為所欲為，這就是他最大的誘惑。