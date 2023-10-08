民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。媒體人黃揚明對此預言，要是側翼再繼續發動攻擊，恐會讓中間選民更遠離民進黨，重演去年九合一大敗慘況。國民黨前台北市議員、北市大安區立委參選人羅智強強調，執政黨網軍圍剿打壓的目的，就是要封年輕人的口。網友則認為年輕人已經覺醒了，未來這種效應會越來越大。

中山大學一位外文系女學生3日直球提問「對於民進黨目前諸多的貪污弊案事件，你有沒有什麼解決方法？賴清德竟反問「哪一個具體的事件讓妳有這樣的想法？」在場同學紛紛喊出「疫苗採購、光電」等案例。賴清德最後說「民進黨執政這幾年來雖然有許多建樹，但是呢也有許多包袱，我想問題是在這邊！」賴清德的答非所問引發網路熱議，但綠營側翼竟反把矛頭指向提問的女學生，加以大肆肉搜出征，引爆另一波爭議。

羅智強今(8日)「問賴貪腐，博得滿堂采，女大生被綠網軍出征，勇敢的女大生，加油！」他並在留言區貼出女大生隨後遭到綠營側翼網軍出征的新聞，強調「執政黨網軍的目的，圍剿打壓勇敢發聲的女大學生，就是要封年輕人的口，就是要大家閉嘴，不敢監督質疑民進黨！」

藍營北市議員秦慧珠留言直批「太過份了！」網友表示「女大學生，真的讚，加油」、「年輕人已經覺醒了！難道不該合理的懷疑嗎？」、「這些都是事實，還不敢讓人問，真是奇怪」、「賴見笑轉生氣」、「公道自在人心」、「校園演講學生中肯的發問，這種效應會越來越大！」