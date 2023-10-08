P. League+ 2023-24季前熱身賽，8日等到新北國王林書豪初登場，在小試身手的情況下先發出賽18分05秒，有效率地貢獻16分、5籃板、3助攻，首節開局進攻相當流暢、打下雙位數領先的國王，在第2節被對手福爾摩沙夢想家超前，也曾落後達雙位數，第4節在林力仁3記三分球幫助下追上，終場還是夢想家101比95擊敗國王，取得熱身賽2連勝。

PLG新球季前球迷期待的新北國王「林家兄弟」林書豪、林書緯，這場比賽弟弟林書緯並未登錄，由哥哥林書豪先發和隊友迎戰夢想家，首節國王透過平均的得分點，以13比3攻勢取得雙位數領先，上季效力高雄17直播鋼鐵人的林書豪，穿上國王隊球衣的第1分，是第1節剩10分34秒罰球，這次罰球他兩罰中一。

原本握有雙位數領先的國王，在林書豪暫時退場休息後，進攻端稍微遇到亂流，夢想家則是找到進攻的氣勢，在忻沃克兩記三分球帶動下，打出一波16比2高潮，25比23此役首度站上領先位置，首節打完夢想家28比27領先。

第2節夢想家在麥卡洛、布依德等人輪流得分，將領先擴大到雙位數，國王隊直到該節剩6分08秒林書豪回到場上，希望能帶動隊友追分，國王隊一度追到48比57個位數分差，但夢想家在第2節結束前得分，仍帶著雙位數領先分差進入中場休息。

第3節初國王展開反擊，包括7分34秒將比數追到61比61平手的三分球，林書豪個人連拿5分，不過國王對這場比賽還是以調整磨合為主，在雙方比數差距不大後也是讓替補、年輕磨練機會，夢想家以76比73小幅領先進入第4節。

末節國王隊在防守上針對性夢想家加壓得分點，加上將7號球衣讓給林書豪、改穿8號的林力仁連進兩記三分，幫助國王隊82比81超前，在場邊的林書豪也開心比出三分手勢為林力仁的好球喝采，不過這節投進3記三分球的林力仁，在比賽倒數2分44秒嚴重犯規，吞下違反運動精神，加上本賽稍早有一次假倒吞下技術犯規，因此遭驅逐出場，夢想家也努力再要回領先，最終帶走勝利。