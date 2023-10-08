又一起北溪管道破壞事件? 芬蘭和愛沙尼亞兩國之間的海底天然氣管道，疑似發生洩漏，只能暫時停止供氣。
美聯社報導，芬蘭和愛沙尼亞的天然氣營運商-「芬蘭瓦斯」( Gasgrid Finland) 和 「埃勒林公司」(Elering)表示，星期日凌晨2點左右，波羅的海管道的壓力出現異常下降，隨後他們關閉了天然氣供應量。
芬蘭的聲明表示：「壓力下降很可能是海底管道發生洩漏，因此先把閥門關閉，停止天然氣持續洩漏。」
芬蘭方面沒有提到洩漏的原因，僅表示正在與愛沙尼亞的埃勒林公司一起調查。
芬蘭瓦斯表示，雖然這部分的天然氣關閉，但是並不影響芬蘭的燃料供應，因為他們可透過浮動液化天然氣接收站來補足，接收站指位於芬蘭南部因加港(Inkoo)的浮動液化天然氣接收站。
埃勒林表示，這起事故也不會影響到愛沙尼亞，因為這主要的消費端是拉脫維亞。
愛沙尼亞到芬蘭的波羅天然氣海管道，全長約77公里， 2020年初開始運作。
2022 年 9 月，連接德國到俄羅斯的北溪天然氣1、2號管道發生爆炸，事件被視為蓄意破壞，案件至今仍未偵破。
芬蘭和愛沙尼亞與俄羅斯接壤，自俄烏戰爭爆發後，芬蘭也加入北約，因此他們都是歐盟和北約成員國。為制裁俄羅斯的侵略，兩國自2022年起，停止進口俄羅斯石油和天然氣。
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