Messi's bodyguard is undefeated:



▪️ Makes the play on the pitch invader

▪️ Then gives him a memory for life



🫡 pic.twitter.com/eXknLqlhdC — B/R Football (@brfootball) October 8, 2023

美足聯邁阿密國際陷入聯賽淘汰邊緣，即便阿根廷球王梅西（Lionel Messi）及時復出也無用，球隊最終0比1負於辛辛那提FC，徹底無緣季後賽。賽後有位小球迷跑進場內，試圖找梅西要合照簽名，場邊保鑣得知小球迷意圖後，將他帶到梅西面前完成願望，暖心之舉被美國網友讚爆。

梅西上月21日因為肌肉疲勞，在比賽當中提前下場，邁阿密國際總教練相當保護梅西，在球隊緊湊賽程之下，美國公開盃決賽寧願讓梅西作壁上觀，也不惜丟掉冠軍，而相隔4場梅西替補上陣，8日比賽未能再度發揮魔力，邁阿密國際確定無緣季後賽，也是球隊首次在梅西有出場的比賽中吞敗。

為了應付近年不斷衝進球場的瘋狂球迷，邁阿密國際共同老闆貝克漢（David Beckham）親自挑選曾接受過MMA（綜合格鬥）訓練的猛男丘科（Yassine Chueko）在場邊執勤，自從梅西加入球隊，丘科就像老鷹一樣盯著梅西，深怕這位超級球星受到傷害。

對陣辛辛那提FC賽後，有位身穿梅西10號球衣、頭戴巴塞隆納帽子的小球迷突然飛奔進場內，丘科見狀立即將他抱走遠離梅西，不過得知對方來意後，丘科帶著小球迷找上梅西，同時也相當盡責，手一直沒有離開過小男孩，球迷們紛紛在推特上讚揚丘科的暖心行徑，「真是美好的一刻，那孩子永遠不會忘記這段時光。」、「保鑣既負責又展現人性，完美展現平衡。」