教育部上月初推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是已婚、育有2名子女的男性拜託媽媽代收公仔包裹，豈料媽媽竟將貨款挪來買育兒用品，挨轟「助攻少子化」。對此，熱愛ACG周邊的民進黨立委鄭運鵬也批評，教育部節外生枝、自找麻煩，「廣告劇組裡通常會有ACG愛好者，我也好奇這個劇本是怎麼跑出來的。」

鄭運鵬在臉書指出，廣告內容犯的連動錯誤不少，例如爸爸買玩具要阿嬤幫忙收件、阿嬤會覺得這樣是有蹊蹺、太太想把玩具賣掉換錢養小孩，這些都不是現代家庭角色互相尊重該有的劇情。就算是真實經驗，這樣不尊重他人的觀念，政府不應該拿來當教材。

鄭運鵬表示，他是從出社會領薪水後才開始買玩具，小時候在台北萬年百貨看得到買不起，這就是台灣經濟成長的縮影。台灣這一代能夠開始收藏ACG週邊，是授薪階級開始有些閒錢，願意花錢在娛樂生活上的價值改變。有些人買週邊、有些人看演唱會、有些人出國旅行，在他的觀察都是基於相似的背景。

至於買玩具怕太太知道，鄭運鵬說，一開始他是在臉書上開玩笑的，並沒有因為買玩具影響到家庭責任。不過很多朋友的確是因為家裡擺不下還繼續買，所以怕配偶發現會被唸就是了。「我相信，大部分的家庭會尊重對方的嗜好。希望『互相尊重』 這個待人態度，應該不分年紀、不分性別，大家都該為此努力。」