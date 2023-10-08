大陸女星高圓圓擁有絕世美顏和優雅氣質，是許多人心目中的女神，她在2014年與趙又庭結婚時讓不少粉絲心碎，而她雖然是1個孩子的媽，常常被讚凍齡美貌和曼妙身材依舊。不過，高圓圓最近出席時尚秀，零修圖側拍照卻驚見超深魚尾紋，44歲的她讓網友不禁感嘆「還是不敵歲月摧殘」。

高圓圓今（8）日現身時尚品牌的高圓大秀，身穿一襲簡約幹練黑色套裝，與章子怡、文淇等女星同框，自帶超強氣場，坐在一旁都美得像一副畫；除了工作室釋出的美照，微博上瘋傳她零修圖的側拍照，被發現44歲的她臉上疑似也有了歲月的痕跡，淺笑時眼睛就有超清楚魚尾紋，凍齡美貌破功。

高圓圓零修圖側拍流出，被發現有超深魚尾紋。（圖／摘自微博）

其實先前高圓圓每每被路人偶遇，真實狀態都會引起熱烈討論，這次高圓圓的魚尾紋越來越明顯，也讓網友忍不住驚呼，「看來高圓圓也會老」、「還是很漂亮，只是要保養了的樣子」；但大票忠實粉絲一點都不在意，反而盛讚她「明明就很美，現在流行優雅地老去」、「44歲這樣還是很美好嗎？」、「女神永遠都是女神啦」。

原本高圓圓婚後大幅減少工作，很滿意自己「相夫教子」的生活，更透露理想中的婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子；不過，近期高圓圓出席公開活動的機會變多了，也讓外界期待她回歸戲劇圈，盡快推出新的作品。