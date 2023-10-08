民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。國民黨立委賴士葆強調，賴突破不了民調天花板，若想得到中間選民認同，就該將蔡英文封存30年的論文黑箱打開，並把疫苗採購調查結果被封存的這些黑盒子都打開，他就會得到中間選民的認同，賴清德敢嗎？謙卑地承認錯誤不可恥，但賴瞞過飾非，更不可能獲取年輕人的認同。

賴士葆今(8日)在臉書發文表示，女大生問如何解決民進黨諸多貪污弊案，賴清德的回應太不務實，因為是政府多年婦孺皆知深根蒂固的積弊，賴清德心知肚明，他過去主政的台南市淪為黑金故鄉，他提拔的子弟兵紛紛涉及貪腐，賴清德處理的態度，一直都是避之唯恐不及的切割，檢調單位也很政治正確的配合，高高舉起輕輕放下，但是老百姓心中自有一把尺，不是賴清德佯裝不知，或蓄意切割，這些貪污腐敗就不存在。

賴士葆指出，座談會現場當女大生被賴清德反質問一時語塞，然而在座的中山大學學生七嘴八舌紛紛搶答台南光電、疫苗、爐渣、新竹棒球場、進口雞蛋等等，賴清德沒有耳聾的話，應該都聽見了，為什麼不回應？賴清德想要搶年輕人的票，其實應該當場直球對決，謙卑地承認過去做得不夠好，將來會勵行改革。承認錯誤不可恥，瞞過飾非，更不可能獲取年輕人的認同。

賴士葆質疑，蔡政府全面執政多年，賴清德至今雖然微幅領先，卻始終不能突破基本盤的天花板，賴清德還是沒有大破大立的勇氣和擔當掃除黑金貪污腐敗的陋習。例如，賴清德如果敢突破包庇同溫層的障礙，向社會宣布如果他當選的話，立刻將蔡英文封存30年的論文打開黑箱，還有疫苗採購調查結果被封存的這些黑盒子都打開，他就會得到中間選民的認同，賴清德敢嗎？

賴士葆直批，綠色恐怖除了檢調為政黨效力，蔡政府還用納稅人血汗錢豢養網軍側翼，隨時出征與政府站在對立面的批評者。女大生被肉搜、出征，是在意料之中，更坐實了蔡政府戕害言論自由的形相！