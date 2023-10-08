杭州亞運閉幕儀式表演節目。（鄭任南攝）

賴主恩拿下拳擊項目銀牌。（資料照／中華奧會提供）

我國空手道女將谷筱霜奪下中華隊第19金，追平隊史賽會最多紀錄，同時也是本屆大會的最後一塊金牌，替中華隊在亞運畫下完美句點。經過16天激烈對抗，杭州亞運迎來閉幕儀式，中華隊則由谷筱霜擔任閉幕式掌旗官。

根據當地媒體報導，閉幕式將進行75分鐘，分為4支短片、2個節目以及1場嘉年華，主題為「最憶是杭州」，希望讓人們留下精彩的杭州亞運記憶。

在各國奧會旗幟及運動員入場環節，場中出現了綠色圓弧，各國掌旗官率先進場後，參與閉幕式的選手緊跟其後一起入場，不分隊伍走在一起，是所有運動員歡聚的時刻。

現場接著播放本屆亞運感動瞬間，中華隊也有不少鏡頭，包含為我國奪下銀牌的拳擊好手賴主恩，與教練賽後相擁的一幕，拿下銅牌的女壘、男子卡巴迪也依序登上現場大螢幕。而在跳馬資格賽跳出12.949高分、以排名第5成績晉級決賽的烏茲別克「體操媽媽」奧克薩娜（Oksana Chusovitina），當然也成為本屆亞運最經典時刻。