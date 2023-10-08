女星伊能靜出道超過36年，她與男星秦昊結婚後便定居大陸，並用心在當地發展事業及經營社群，不時在其上與粉絲互動。近日，她更新社群，曬出自己素顏護膚的模樣，卻被網友發現人中歪斜且臉部蠟黃，她對此也正面回應了。

伊能靜除了積極發展事業外，也不時更新社群，除了曬出生活動態、心情感悟外，也頻頻PO出與丈夫秦昊的日常，讓粉絲被閃瞎了雙眼。近日，她在社群平台小紅書上更新一則短片，透露秦昊在工作間隙，享受假期之餘，化身「超級奶爸」負責照顧女兒，同時還以自身經驗暖心提醒粉絲護膚的重要性。

從畫面中可見，伊能靜以素顏模樣亮相鏡頭前，表示：「這兩天秋冬換季，天氣忽冷忽熱。」指出自己的臉部狀態不是很好，並展現自己的護膚流程。然而，有眼尖的粉絲發現伊能靜在鏡頭前看似「顏值狀態不佳」，留言指出：「看到白頭髮了」、「人中好像歪歪的」、「嘴有點歪？」、「皮膚有點黃，不知道是不是光線問題。」

對此，伊能靜也親自回應：「沒事，人中不能決定我的命運，決定我命運的，是我的心智」、「找找同性別姐姐的優點，別拿放大鏡，姐姐很感謝你。」並透露自己的左右臉一直不對稱，原本有透過戴牙套矯正，後來也放棄了。此外，也有不少伊能靜的粉絲幫忙緩頰，表示：「這個年紀，這樣是正常的」、「看起來其實也就30多歲的臉」、「同樣年齡有這狀態可以偷笑了。」