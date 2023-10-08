宜蘭縣蘇澳鎮數日前晚上發生一起驚險事故，1名林姓老翁駕駛自小客車行經國立蘇澳高級海事水產職業學校前平交道時，車子突然熄火，卡在柵欄下方，駕駛嚇傻且動彈不得！2名準備上課的蘇海學生，緊急翻牆幫老翁把車子推到安全的地方。校方表示，2位學生急著救人，才會直接翻牆，不僅不會因而懲處，反而會為2位學生英勇救人的行為記大功獎勵。

據了解，上周二（3日）晚間7時許，林姓老翁駕駛小客車行經該處平交道，車輛卻突然熄火、發不動，當下卡在柵欄下方動彈不得；就讀蘇海夜校食品科的2名學生，剛停好車準備去上課時，發現車輛停在鐵軌旁好幾分鐘都沒動靜，2人擔心意外發生，決定直接翻牆，立即衝過去幫忙，把車輛推離平交道。

學生表示，準備上課時，在學校裡注意到在鐵軌旁的老翁可能需要幫忙，因為他的車熄火且卡在柵欄下很接近平交道的地方，經過3、4分鐘都沒動靜，跟同學顧不得上課時間逼近，直接翻牆去救人，並協助他接電發車。

林姓老翁驚魂未定的說，熄火的當時真的嚇壞了，幸好有路過熱心民眾幫忙，3個人幫忙推車，一問才知道是蘇海的夜校學生，方能逃過一劫，真的是生死一瞬間，嚇死人了！