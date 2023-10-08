明星夫妻檔陶晶瑩、李李仁2022年創立麻辣燙品牌「辣杯杯」，首個實體店面就在百貨公司美食街，曾創下開業三天就完售的亮眼業績，不過8月約滿就悄悄收業，轉回網路店面，陶晶瑩透露原因主要是缺工，她在採訪中的言論也被搬到論壇上討論，認為就餐飲業來說三萬多不算高薪，陶晶瑩則說出真正薪資。

陶晶瑩日前出席活動，被問到副業辣杯杯收攤原因是找不人，就算開高薪也沒用，舉身邊人當例子「有一個年輕人，他本來是做餐飲，後來跑來當髮型助理，我問他一個月多少錢？他說兩萬多，我說我給你三萬多來辣杯杯，他說不要，他說他做餐飲做怕了，不想。」

有網友在Dcard討論，表示：「剛剛看電視新聞，說現在年輕人兩萬出頭嘛（基本工資表示：？） 來我們這邊三萬多，但說太累了，新聞說缺工，加薪一萬也找不到人？」讓許多網友認為3萬多真的不算高薪，狠批：「3萬多以為自己開很高，超級好笑難怪請不到人」、「標準既得利益者的嘴臉」、「把結束營業這麼大的責任歸咎在員工身上，由此就可以知道為什麼這家店開不下去了」、「慣老闆嘴臉」、「沒有請不到的人，只有請不到的薪水」、「他如果能接受自己的小孩做一樣的工作領一樣的薪水，我沒話說」。陶晶瑩則在新聞底下解釋「我們的員工是至少四萬的薪水⋯⋯」。