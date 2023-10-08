杭州亞運閉幕典禮中華隊進場，由空手道女將谷筱霜（右2）擔任掌旗官。（鄭任南攝）

杭州第19屆亞洲運動會，在8日晚間的閉幕典禮要為賽事正式劃下句點，中華代表團由8日稍早在空手道對打女子50公斤級，為中華隊拿下本屆亞運第19屆的空手道女將谷筱霜擔任掌旗官，表演節目中的19朵金色的記憶之花，代表第19屆亞運，送給努力揮灑汗水的運動員。

中華亞運代表團在谷筱霜摘金後，本屆亞運累積19金20銀28銅，金牌數追平1998年曼谷亞運的19金紀錄，谷筱霜也順利完成金牌連霸，接下來要先卸下道服，好好沈澱休息、恢復長時間訓練、比賽累積的傷勢。

現場大量運用3D投影，打造出色彩豐富、耀眼燈光的舞台，加上表演者悠揚歌聲、舞者活力的舞動，加上耀眼的Asia投影字樣，展現杭州的活力、熱情，為本屆杭州亞運以溫馨又盛大的場面做個美好的開場，隨後的表演節目投影出的19朵AR桂花，是象徵第19屆亞運的19支記憶之花，由表演的小女孩親手摘下，致所有參與本屆亞運的運動員、團隊、志工等所有人。

在記憶之花的襯托下，隨後所有代表團運動員進場，在閉幕式接受現場觀眾的喝采，19朵巨型AR桂花帶領Asia花車及動物人偶，象徵亞洲各地相映生輝，運動員陸續進場，用手機紀錄現場畫面，也進行國民外交和其他國家運動員合照、互動。

閉幕典禮中華隊掌旗官、空手道女將谷筱霜（前右2）。（鄭任南攝）

杭州亞運閉幕典禮。（鄭任南攝）