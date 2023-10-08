民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。粉專「政客爽」強調，現場很多中山大學同學都講出一堆民進黨弊案，而賴清德第一時間反應竟是去講民進黨的黨史，根本不知所云、荒謬。賴最後還講什麼雖然執政黨很多政績、但有包袱，白話文翻譯就是「我們做得很好，有貪腐事件不重要！」不是應該說執政黨會勇於檢討嗎？

「當民主只是執政者利用的工具，離獨裁也不遠了！」政客爽7日發文表示，賴清德以副總統的身分去反問學生，一時緊張腦袋空白也是很正常的，而在場學生此起彼若講出民進黨執政的弊案時，驚慌失措、講話鬼打牆的是賴清德。在新聞一開始爆發出來賴清德反問學生後，自己單純好奇去看原始影片，事實上很多現場中山大學的同學都講出一堆民進黨弊案，而賴清德第一時間反應是去講民進黨的黨史？

「根本不知所云、有夠荒謬！」政客爽強調，賴最後還講什麼雖然執政黨很多政績、但有包袱，白話文翻譯就是「我們做得很好，有貪腐事件不重要！」如果今天政客爽不剪影片出來，大家還真的以為是女學生被問倒，賴清德一點問題都沒有，「真正從頭到尾敷衍回應的是賴清德欸！」

政客爽指出，蔡英文當年剛執政說要謙卑謙卑再謙卑、不高興可以跟政府拍桌子。事實上這幾年人民對政府有質疑都是被網軍出征跟官員回嗆，賴清德被問到這種問題，不是應該說我們執政黨會勇於檢討嗎？「真正該準備好回應人民質疑的是賴清德，而不是女學生！」