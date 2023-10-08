由於鋒面通過及東北季風增強，明（9）日北部及東半部整天不定時有局部陣雨，桃園以北及東北部地區下雨時間較長，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象署表示，未來一周東北風盛行，沿海、離島有強陣風，周三（11日）起水氣減少。氣象達人彭啟明提到，目前海面上有兩個颱風，小犬颱風預計明天才會減弱、接近海南島，布拉萬颱風有望成為又強又大的颱風，但因為在遠洋，對東亞的陸地不會有影響。

氣象署指出，明天北部及東半部地區降雨機率高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長，雨勢上基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約24到26度，白天高溫，桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫，感受上為舒適至悶熱。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二（10日）鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周三至下周日（11日至15日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。