台南空軍基地8日晚間登場的國慶晚會下起滂沱大雨，現場有搭遊覽車前來的民眾，因無法離開，無奈穿雨衣坐在露天的觀眾席。（程炳璋攝）

國慶晚會8日晚間在台南空軍基地登場，現場下起滂沱大雨，許多民眾被淋到受不了跑進停機棚內躲雨。（程炳璋攝）

國慶晚會8日晚間在台南空軍基地登場，因天空下起滂沱大雨，民眾躲進停機棚狼狽蹲坐在地上。（程炳璋攝）

中華民國國慶晚會8日晚間在台南空軍基地登場，蔡英文總統晚間7時20分登台致詞，正值天空下起滂沱大雨，她開頭即對冒雨參加晚會的民眾表達感謝，形容舞台邊圍繞的戰機，感覺就像國軍守護在百姓身旁。

蔡英文表示，今年的國慶晚會在空軍台南基地，看到舞台兩邊有幻象兩千、F16、黑鴈直升機等圍繞，就像國軍弟兄時刻堅守崗位，守護國家。提到過去7年推動國防改革，國艦國造、海鯤號下水、勇鷹號交機，代表國軍守護國家決心。

今年國慶晚會主題為民主台灣堅韌永續，蔡英文指出台南是台灣第1座城市，合併升格以來歷經賴清德與黃偉哲兩任市長經營，有歷史文化與高科技產業，全球唯一可量產3奈米晶圓聚落就在南科，連2年營業額破兆，南科3期園區擴建完工後，產值可增加390億元，明年就是建城400年，晚會選在台南舉辦別具意義。

蔡英文列舉台南近年重大建設，包括帶動科技產業發展的沙崙智慧綠能科技城，隆田文化資產教育園區、岸內糖廠影視基地與亞太棒球國際訓練中心，都展現各項發展風貌。

蔡英文提及台灣近年各領域表現讓世界對刮目相看，不但克服新冠肺炎挑戰，更協助各國對抗疫情。最後預告明年台灣燈會與台灣文博會將在台南舉辦，她稱讚冒雨在後台等待上場的表演團體十分辛苦，要求大家給予掌聲。