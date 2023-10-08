台南市登革熱今天新增204例確診，累計病例數1萬3558例，新增病例數有下降趨勢。登革熱防治中心主任蘇世斌籲請民眾，趁著國慶連假期間把握風災後的黃金孳清期，全家共同落實家戶內外環境巡檢，清除積水容器，找出隱藏孳生源所在，避免積水孳生病媒蚊，危害自己和家人甚至鄰近居民的健康。

今天的新增病例，東區44例，安南區34例，北區33例，南區27例，永康區21例，中西區17例，安平區8例，歸仁區7例，關廟區3例，仁德區、新化區及善化區2例，新市區、七股區、佳里區及麻豆區各1例，年齡介於2歲以下至91歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

衛生福利部疾病管制署機動防疫隊及全市各區公所也持續針對天溝、屋後溝加強巡檢稽查，避免這些地方出現病媒蚊孳生源，淪為社區的防疫漏洞。登防中心也特別提醒所有權人、管理人或使用人，務必善盡維護管理責任，一旦查獲陽性孳生源將依《傳染病防治法》逕行舉發，處3000元以上1萬5000以下罰鍰。