台南空軍基地國慶晚會登場，跑道上的戰機在夜空下一字排開，十分迷人，民眾拿起手機拍攝。（程炳璋攝）

台南空軍基地8日舉辦國慶晚會，舞台周邊有多台戰機圍繞。（程炳璋攝）

台南空軍基地8日晚間登場的國慶晚會下起滂沱大雨，現場有搭遊覽車前來的民眾，因無法離開，無奈穿雨衣坐在露天的觀眾席。（程炳璋攝）

國慶晚會8日晚間在台南空軍基地登場，現場下起滂沱大雨，許多民眾被淋到受不了跑進停機棚內躲雨。（程炳璋攝）

慶晚會首次在台南空軍基地登場，國軍將台灣各式戰機停在跑道一字排開讓民眾拍到飽，有8成以上民眾首次參加，感覺像參加大型演唱會，直呼興奮，活動中突下起滂沱大雨，許多觀眾為避雨離席躲進停機棚內。

中華民國國慶晚會首次選在空軍基地停機坪上架設大型舞台，舞台兩側與後方各有1架戰機，飛機跑道上更停著阿帕契、F16、幻象2000、IDF、勇鷹號與黑鷹直升機。民眾拿起手機拍得不亦樂乎，直呼開心，現場有飛行員站在跑道前與民眾合影。

過半數民眾首次參加國慶晚會，感覺像參加大型演唱會一樣興奮，更有民眾衝著聽晚會歌手演唱而來，現場1萬名觀眾座無虛席。

不過晚會露天舉辦沒有架設遮雨棚，空軍1號座機降落後現場開始下雨，蔡英文總統跟著民眾趕忙著穿雨衣，主持人也撐起雨傘。因雨勢變強，現場持續下起滂沱大雨，許多民眾淋成落湯雞，不顧節目正進行，紛紛落跑離席，躲進附近的停機棚內休息。

「很糟糕、很失望」現場有民眾不滿一直淋雨，直接閃人離場，搭乘遊覽車來的團體民眾無法自行離開，無奈穿著輕便雨衣繼續看活動，抱怨國家的大型活動的雨天備案竟是發雨衣，未搭遮雨棚實在太扯。