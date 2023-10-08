民進黨總統參選人賴清德日前到中山大學講座，一名女大生提問如何解決「民進黨諸多貪汙弊案事件？」事後傳遭網友出征，並公布她與父親臉書帳號。時事評論員「歷史哥」李易修認為，民進黨若再繼續做下去，這些網軍可能動得更厲害，今天中槍的可能是女大生、臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘，但明天中槍的，可能會換成其他人， 這才恐怖。

歷史哥今(8日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，女大生這件事情，賴清德淡淡地說，大家不要肉搜，賴清德真的不知道這些側翼、網軍動得這麼厲害嗎？其實賴清德自己最知道，因為賴清德在今年端午節最後一天，跟著總統蔡英文、前衛福部長陳時中，在小英基金會密談了3個小時。從那一天開始，英系的網軍就以賴清德為中心，開始動員。

歷史哥指出，所以今天這些側翼敢這樣肉搜、霸凌女學生，現在只挖到她爸，將來連祖宗18代搞不好通通挖出來。為什麼今天這些側翼敢做這事？因為後面有一大股力量，賴清德縱容網軍，甚至運用網軍來做這件事的時候，那些側翼當然有恃無恐，甚至想要爭功、拿嘉獎。

歷史哥認為，今天賴清德敢放任網軍去肉搜女大生 ，就是要製造寒蟬效應，就是製造一個綠能你不能的環境。他更質疑，現在的檢調司法體系，現在的作為，就是危害到綠的案件，就動得非常快，比如Lin bay好油直接收押禁見，超級無敵快、超扯，Lin bay好油是有錯，該受懲罰，但搞到汙告就收押禁見，扯到爆。

歷史哥覺得，民進黨若再繼續做下去，這些網軍可能動得更厲害，今天中槍的可能是女大生、 Lin bay好油，但明天中槍的，可能換成其他人， 這才恐怖。