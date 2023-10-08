南投縣長許叔華做再谷家客廳拿著遙控器看谷筱霜逆轉勝拿下亞運空手道金牌，開心的說一定烤大豬迎接古筱霜凱旋返鄉！曾雪蒨攝

南投縣長許淑華8日上午趕赴信義鄉地利村，替今天出戰空手道金牌戰的南投縣亞運好手谷筱霜加油，果然小妮子不辜負鄉親的期盼，逆轉勝拿下亞運空手道金牌，一舉成為2連霸，許淑華也當場允諾「等妳回來吃烤大豬慶祝！」。

今天中午，同樣來自信義鄉地利村的亞運空手道選手谷筱霜力拼亞運金牌，許淑華與鄉長全志堅等人都一起前往古筱霜家中集合，與其家人族人一起觀賽幫她加油，果然才抵達谷筱霜家不久，谷筱霜就不負重望，再為台灣拿下1面亞運金牌，眾人一起吟唱布農族的凱旋之歌慶祝谷筱霜再奪亞運金牌，滿場歡樂的不得了。

連續兩屆亞運都拿到空手道50公斤級項目金牌的谷筱霜，與拿到亞運銀牌的拳擊好手甘家葳，同樣是來自信義鄉，許淑華今天替甘家葳頒發銀牌獎金慶功之後，隨即前往位於地利村的谷家，只見谷家親朋好友們齊聚谷家客廳觀看電視轉播，許淑華跟著現場指揮融入加油團中，當看到谷筱霜最後幾秒內逆轉勝榮獲金牌，忍不住興奮地跳了起來。

縣長許淑華肯定谷筱霜的努力和堅持，稱讚她很有毅力，連續兩屆亞運都拿到金牌，而且在比賽中都是最後1、2分鐘才逆轉勝，真的很厲害。她也承諾，等谷筱霜回家時，也會再請大家吃烤大豬，讓現場鄉親聽得開心的拍手叫好！