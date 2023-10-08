南投縣長許淑華8日上午趕赴信義鄉地利村，替今天出戰空手道金牌戰的南投縣亞運好手谷筱霜加油，果然小妮子不辜負鄉親的期盼，逆轉勝拿下亞運空手道金牌，一舉成為2連霸，許淑華也當場允諾「等妳回來吃烤大豬慶祝！」。
今天中午，同樣來自信義鄉地利村的亞運空手道選手谷筱霜力拼亞運金牌，許淑華與鄉長全志堅等人都一起前往古筱霜家中集合，與其家人族人一起觀賽幫她加油，果然才抵達谷筱霜家不久，谷筱霜就不負重望，再為台灣拿下1面亞運金牌，眾人一起吟唱布農族的凱旋之歌慶祝谷筱霜再奪亞運金牌，滿場歡樂的不得了。
連續兩屆亞運都拿到空手道50公斤級項目金牌的谷筱霜，與拿到亞運銀牌的拳擊好手甘家葳，同樣是來自信義鄉，許淑華今天替甘家葳頒發銀牌獎金慶功之後，隨即前往位於地利村的谷家，只見谷家親朋好友們齊聚谷家客廳觀看電視轉播，許淑華跟著現場指揮融入加油團中，當看到谷筱霜最後幾秒內逆轉勝榮獲金牌，忍不住興奮地跳了起來。
縣長許淑華肯定谷筱霜的努力和堅持，稱讚她很有毅力，連續兩屆亞運都拿到金牌，而且在比賽中都是最後1、2分鐘才逆轉勝，真的很厲害。她也承諾，等谷筱霜回家時，也會再請大家吃烤大豬，讓現場鄉親聽得開心的拍手叫好！
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