美國海軍研究所新聞網站（USNI News）於6日時指出，美國海軍P8A海神反潛偵察機於8月時飛近西沙群島島嶼永興島上空，沒想到卻被中國大陸的殲-11戰機攔截，甚至伴飛歷時接近一小時。對此，退役少將栗正傑8日就表示，「我覺得如果這個地方，萬一再發生軍機擦撞的話，可能解放軍就會主動先動手了，不見得等美軍忍無可忍，所以這個地方是全世界最危險的地方」，引發討論。

栗正傑8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實台灣不是全世界最危險的地方，最危險的地方是南海，因為南海這個地方除了美濟、永暑、渚碧，上面還有一個海南島，在我們軍事術語上面叫做互為犄角、相互支援，如果美軍要去打這三個小島的話，後面海南島的軍艦或飛彈就會攻擊你，就會變成顧前不能顧後」。

栗正傑更提到，「萬一如果中、美兩國再發生擦撞，就是局部戰爭，就是局部戰爭，跑不了，現有的強權要把新興的強權壓下去，中國大陸也理解到，美國絕對不會輕易讓它出頭，在這種狀況之下，雙方最容易發生衝突的地方不是台灣，而是在南海，解放軍現在在這個地方對軍艦的攻擊武器有多少，有鷹擊-21導彈、東風-17導彈，在這種狀況下，還有殲-20從永暑、渚碧這些島起飛對你攻擊完之後，直接回到海南島那邊降落都可以」。

栗正傑最後更說，「所以我覺得如果這個地方，萬一再發生軍機擦撞的話，可能解放軍就會主動先動手了，不見得等美軍忍無可忍，所以這個地方是全世界最危險的地方」。