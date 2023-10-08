大陸科技大廠華為推出搭載自家麒麟處理器的智慧手機Mate 60 Pro，引起市場震撼後，南韓三星電子明年推出的旗艦Galaxy S24系列，預計也將搭載自家研發的Exynos 2400行動處理器。

三星去年的Galaxy S22系列採用Exynos 2200處理器，卻產生發熱嚴重等問題後，今年S23系列在內的旗艦機型都採用高通的驍龍晶片。業界人士表示，預計三星將在明年上半年上市的S24系列搭載Exynos 2400，為三星時隔2年再次挑戰使用自家公司的晶片。

據南韓《東亞日報》報導，三星5日在美國加州舉行的「三星系統LSI科技日」（Samsung System LSI Tech Day）上正式發表了Exynos 2400行動處理器。三星表示，Exynos 2400搭載了超微的最新GPU，而與去年年初推出的Exynos 2200相比，CPU性能提升了1.7倍，AI性能更是飆升了14.7倍。

儘管三星當天並未明確表示Exynos 2400會運用在哪一款手機上，但外界普遍認為應該是明年的旗艦Galaxy S24系列，並依照過去慣例，同步推出搭載高通驍龍8 Gen 3 的版本。《東亞日報》報導中指出，解決了發熱問題的Exynos 2400，將成為三星旗艦智慧手機中逐漸取代高通晶片的「新武器」。