美式賣場好市多提供許多生鮮食材滿足家庭需求，更不時推出各種新潮玩具吸引家長們的目光。一位男子近日在好市多中壢店消費時發現，賣場推出一款「Land Rover Discovery 4兒童雙人電動玩具車」，售價不到萬元，讓他決定直接刷卡買回家，貼文曝光後引發熱議，由於同款的實體豪華休旅車要價300多萬元，許多爸爸也紛紛直呼終於買得起荒原路華！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「喜歡嗎？直接刷卡買回家了」，仔細一看則可以發現，原來他指的正是「Land Rover Discovery 4兒童雙人電動玩具車」。

根據好市多介紹，玩具車是2.4G遙控、2顆45W馬達，最大載重59公斤，可雙人乘坐，擁有仿真前車燈、四輪懸掛、雙開車門、緩起步、座椅附安全帶、附MP3播放器，充電時間8至12小時，可使用1至2小時，且有黑色、白色兩種選擇。

對此，許多網友紛紛回應，「買來落地改～」、「終於買得起路虎（大陸名稱，台稱荒原路華）了」、「喜歡嗎？爸爸買給你，小孩的教育不能等，小投資大回報…」、「就算是玩具，還是買不起」。