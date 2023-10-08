「Papillon蝴蝶餐廳」開業不到一年，旋於今年3月獲得米其林新進入選餐廳。(Papillon提供)

擁有「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」 主廚李依錫。(法朋烘焙甜點坊提供)

近年異業透過強強聯手，拉抬品牌知名度與吸引更多顧客已是常態，大品牌間的攜手合作，更受業界關注。入選2023台灣米其林新進餐廳的高雄法式Fine Dining餐廳「Papillon」，在初秋將與甜點名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」合作，打造以甜點入餐的秋季菜單，從前菜到甜點，兩位主廚皆以秋季盛產的食材與水果作為料理發想，南北強強聯手，價格維持每位3680元加1成，即日起開始搶訂。

位於高雄承億酒店26樓「Papillon蝴蝶餐廳」，由來自傳奇米其林三星餐廳「侯布雄L’Atelier de Joël Robuchon」體系的法國天才名廚Xavier Boyer博雅維主理，是高雄近年崛起的人氣高檔餐廳，去年開幕迄今，常常一位難求，被稱為「高雄最難訂的法式餐廳」。開業不到一年，旋於今年3月獲得米其林新進入圍餐廳，餐飲「食」力堅強。

博雅維過去曾與多位來自世界各地的星級主廚合作，這次在發想秋季菜單時，思考著菜單的更多可能性，因而力邀台灣知名甜點名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」攜手合作，與「法朋」主廚李依錫不斷討論與協力創作，決定將秋季當令食材與水果入菜，如栗子、葡萄、甚至來自日本青森的水果，把各地優選的好食材以不同面貌呈現給顧客，讓大家都能品嘗到從鹹食到甜食、從前菜到甜點的巧妙搭配，讓料理多了更多趣味性與讓人深刻的印象感。

擁有「台灣甜點界香奈兒」美名的法朋，創辦人李依錫師傅曾奪下法國巴黎甜點公開賽金牌，早已是業界知名的烘焙名店。這次的合作為「法朋」團隊首度南下高雄，更是第一次正式與法式Fine Dining餐廳合作，整個11月都吃得到兩位主廚的創作菜單。李依錫師傅將在11月9日和10日兩天，親自前往「Papillon」餐廳親手製作料理並與賓客見面，就是要讓所有美食饕客有著前所未有的味覺新體驗。