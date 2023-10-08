國造潛艦專案小組召集人黃曙光指控有軍火商向中共洩密，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君涉嫌洩密，馬文君則強力反擊，稱郭璽很多話都是虛假捏造。對此，前立委郭正亮8日就表示，「我覺得立法院開議之後，國防委員會要討論要求總統府讓黃曙光來備詢，這才是真正解決問題」，引發討論。

郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得立法院開議之後，國防委員會要討論要求總統府讓黃曙光來備詢，這才是真正解決問題」，郭正亮更說，「當然如果黃曙光能接國防部長這就更直接，我是比較喜歡邱國正，我覺得邱國正是一個有擔當，比較正派敢講真話的部長，不管怎樣至少你外交國防委員會要能夠問到能夠負責的人，不然這個案子就變得很奇怪」。

郭正亮更舉例，「比如說我們看到台船是接了案在做製造，請問國防部的對口是誰？軍備局是不是對口？海軍司令部是不是對口？這我們一定要找到國家理念可以負責的人，然後了解事情經委的人，然後才能問，不然現在真的不知道到底在幹嘛，就是馬文君被人家抹黑，然後馬文君又開始為自己辯護，徐巧芯把兩年前的錄音帶拿出來爆料，就打成一團亂」，郭正亮最後說，「事實上真正相關的證物，國防部應該有保留完整的檔案，不然這樣從哪查起，還真的找不到重點，我的建議請國防委員會特別安排，請黃曙光在這個立法院的會期，到國防委員會備詢，只有這樣才能是真辦」。