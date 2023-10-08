民眾黨總統參選人柯文哲近期拋出藍白比民調的議題，他今日在台北萬華民眾之聲戶外開講，被支持者問及，國民黨情勒藍白合，但民眾黨提比民調，藍營看起來不要，有一定「非合不可」嗎？對此，柯回應，他提出比民調，是比較合理的遊戲規則，若國民黨不同意，要講要怎麼比賽，民眾黨可以跟每個人合作，只是希望公平對待。

柯文哲今在台北萬華舉行民眾之聲戶外開講，對於藍白是否非合不可，柯文哲說，台灣有35％支持賴清德，可是有65％反對民進黨繼續執政，台灣若是內閣制國家，這都不是問題，但今天不是，台灣總統選制也不像法國，法國是若沒人單獨過半，就要由選票最高的兩人再投第二輪，確定一個人過半，代表過半民意才當總統。

柯文哲說，現狀若三組選，當選者僅有38％，四組選，當選者恐會降到35％以下，這樣就變少數統治多數，絕對是個問題，因此他一直在思考，比賽要有比賽規則，民眾黨跟任何黨都可以合作，看立院投票行為就知道，議案有道理就會支持，不是說同黨就一定要投一樣，民眾黨允許黨內變數，很少動用甲級動員，他也只有要求黨有決定就投一樣，因為投不一樣會被說拿錢。

柯文哲強調，所謂藍白合，總要有比賽規則，藍營不可以說沒有比賽規則，但要合，他們從不提出比賽規則，因此他提出比民調，贏的人當正、輸的人推薦副總統，贏的人綜合考量選舉是否贏的機會最大，這是比較合理的遊戲規則。

柯文哲也說，若國民黨不同意，要講怎麼比賽，天天說不要比賽、要當正的，那乾脆整碗拿走，民眾黨可以跟每個人合作，只是希望有一個公平對待，相信這段時間大家會思考，怎樣做才是對台灣人民最好的決定。

另外，有人提問，如何避免民進黨在藍白合民調參一腳。柯回應，民調如果做對比，技術上都可以解決，民調拉成5天，沒有說今天做哪一區，把它分散掉，對方不可能5天都守電話，透過取樣時間拉長、採用隨機和對比式民調，在這種狀態下，除非一開始故意要作弊，否則不太容易作弊，科學上可以解決所有問題，答案很清楚，只是大家不想照規則走。