蔡英文總統今晚前往臺南出席國慶晚會表示，國艦國造的「海鯤軍艦」已完成下水典禮；國機國造的「勇鷹號」也交機20架，代表我們守護國家的決心。目前全球唯一可量產3奈米晶片的聚落就在臺南南科；南科也連續兩年產值都破兆元。透過中央和地方的合作，南科三期擴建案已經動土，預估未來完成後產值可望超過390億元。

蔡英文總統今晚前往臺南出席「112年民主台灣‧堅韌永續國慶晚會」時表示，今年國慶晚會在臺南空軍基地，舞台兩邊有幻象2000、F16、黑鷹直升機，以及C130運輸機、IDF戰機、「勇鷹號」新式高教機，都圍繞在我們身旁，「這就像我們的國軍弟兄姊妹，也是時時刻刻堅守崗位，在國人的身旁，守護著我們的國家」。

在迎接國慶的時刻，她感謝國軍的辛勞，並提到，過去7年多來，政府推動國防改革、落實國防自主。國艦國造的「海鯤軍艦」已經完成下水典禮；國機國造的「勇鷹號」也已經交機了20架，這更代表我們守護國家的決心。

今年國慶的主題是「民主台灣‧堅韌永續」，她說，這次國慶晚會選在臺南舉辦，也是格外具有意義。臺南是臺灣第一座發展的城市，明年就是建城400年；今天的臺南，不但有文化，更有著高科技的產業。

蔡英文舉例，從2010年，臺南縣市合併升格以來，第一屆市長賴清德副總統，再接棒到黃偉哲市長，他們都用堅韌的毅力，保留臺南的文化，並積極促進產業發展。目前，全球唯一可量產3奈米晶片的聚落，就在臺南南科；南科也已經連續兩年產值都破兆元。

她表示，現在，透過中央和地方的合作，南科三期擴建案已經動土，預估未來完成開發後，產值可望超過390億元。在沙崙的智慧綠能科學城，也將帶動臺灣智慧科技產業的發展。這幾年來，臺南有許多的建設，像是隆田文化資產教育園區、岸內糖廠影視基地，以及亞太國際棒球訓練中心，都展現出臺南不同的發展風貌。

蔡英文指出，臺灣這幾年來在各領域的表現，也讓世界對我們刮目相看。臺灣人用團結和堅韌的精神，克服疫情的挑戰；不論海內外的國人同胞，都願意貢獻良善的力量，協助各國對抗疫情，更促進區域的繁榮發展。

今天現場也有許多僑胞，她強調，這幾天連假，很多人選擇在臺南度過，也有很多外國朋友到臺南體驗古城氛圍。她藉此機會向大家宣傳，明年臺灣燈會及臺灣文博會，都將在臺南舉辦，也歡迎大家多多來臺南觀光。