薛仕凌獲獎後與《MOVING》柳承龍開心合照。（犢影制作提供）

韓國釜山影展舉辦的「亞洲內容及全球OTT大獎」今（8日）晚公布得獎名單，金鐘視帝薛仕凌以《台灣犯罪故事》的〈出軌〉單元，成功拿下最佳男配角獎，正好頒獎人是柯震東，2人在台上開心相擁，薛仕凌一臉不敢置信地上台領獎，接著感謝評審以及觀眾給予他的肯定，下台後他也興奮地說：「是個很意外的驚喜，今晚真的很美好，真的很感謝。」

薛仕凌在劇裡飾演不受父親疼愛的長子，面對傑出的弟弟，想好好疼愛卻又嫉妒心氾濫，內心非常矛盾。他在劇中噴發演技，一場翻車坐在車旁抽煙的畫面，讓觀眾看了都跟著他一起糾結，精彩的演技讓觀眾們一片叫好。成功打敗韓劇《毒梟聖徒》趙祐鎮以及泰劇《我心中的彩虹》尼坤（Nichkhun），該獎項對《台灣犯罪故事》製作團隊及薛仕凌是的莫大鼓舞，更是對他的神演技又一次的肯定。

曾以《無聲》拿下金馬獎最佳新演員獎的陳姸霏也以影集《人選之人－造浪者》，與演出陸劇《獨家童話》的韓團「SEVENTEEN」成員文俊輝共同獲得年度新星獎。陳姸霏先用韓文自我介紹，接著感謝釜山影展以及劇組團隊，最後不忘提及一直陪伴自己的公司夥伴與家人，強調未來會繼續努力。還有許瑋甯也受邀擔任最佳OTT原創劇集的頒獎人，中、英、韓文3種語言轉換，一襲鵝黃色細肩帶長裙，更是性感迷人。

本屆最大贏家是Disney＋韓劇《MOVING異能》，共獲得6項大獎，劇中飾演擁有不死之身的柔情硬漢「九龍浦」的柳承龍拿下最佳男主角，他上台後分享《異能》中最難拍攝的戲份，就是在釜山滿身是血的場面，「很高興今天這麼光鮮亮麗在這裡領獎」，並大讚編劇兼原作家姜草，「我腦海中曾短暫閃過一個想法，姜草作家可以憑借漫畫拿到諾貝爾獎」，也感謝觀眾對該劇的喜愛與支持。

視后則是Netflix印度犯罪影集《獨家內幕》卡里什馬坦納（Karishma Tanna）奪得。另外，在《黑暗榮耀》中飾演惡女「朴涎鎮」的林智妍則拿下最佳女配角獎，她開心感謝《黑暗榮耀》的主創團隊，並稱作為一名演員，將會努力帶來更好的演技和作品，「今天的釜山夜晚更美了，感謝大家」。