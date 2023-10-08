南投世界茶業博覽會首場戶外千人午茶傍晚登場，上千人不畏陰雨開心參與。南投縣政府提供

參加馬拉桑千人午茶野餐趣活動的朋友穿上雨衣撐起小傘，開心度過一個彩虹罩頂的浪漫午茶約會。南投縣政府提供

2023南投世界茶業博覽會「馬拉桑野餐趣」千人午茶，8日在中興大操場浪漫登場，不畏天空飄著毛毛雨，野餐席位從500組再追加到600組，大家撐著七彩雨傘享用午茶，老天爺還升起一道彩虹相伴，讓千人午茶浪漫破表！

今天登場的「千人午茶」，是今年茶博在中興大操場的第一場千人盛會，原本首場千人護外茶席因為小犬颱風攪局延期，今天下午同場地的千人午茶，則在濛濛細雨中如期舉行，今年茶博主題為「兔韻享茶」，許多民眾以同學會、親友會的心情來參加千人午茶，白天先盡情遊逛茶博，嘗遍茶香佳茗，傍晚再帶著大包小袋戰利品享受野餐趣，相當歡樂。

南投縣長許淑華也在千人午茶開幕致辭時，跟大家報告南投亞運好手摘銀奪金的好消息，包括信義鄉久美部落的甘家葳71公斤級拳擊奪銀、仁愛鄉中正村卡度部落辜翠萍空手道55公斤級摘銀，以及信義鄉地利村谷筱霜連霸50公斤級女子空手道金牌，跟大家分享南投的光榮與喜悅。

許淑華也感謝千人午茶主辦單位信義鄉農會用心籌備，更衷心歡迎所有扶老攜幼全家福參加午茶的各地好朋友，來到南投一起吃美食品好茶，而面對民眾要求合影來者不拒，更成為南投人好客最佳代言人。

值得一提的是，千人午餐雖然冒雨登場，但連串的詹姆士樂團表演、茶山風情繁花盛開南投舞蹈演出、營北國中的祥龍獻瑞、旗開得勝等等都為活動憑添許多趣味及歡樂，尤其是營北國中舞龍表演時，微雨的天際還乍現七彩虹橋，更讓參加民眾驚豔不已。