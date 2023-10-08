巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，逢人便殺，造成至少約百人死亡。對此，YouTuber《以色列美角 Israel Mega》8日就發佈了一部影片訴說在地的現況，直言「目前被哈瑪斯殺死的以色列人大概有300，然後有1000多人已經受傷，然後有50多人被抓去當人質，而且都還是婦女、小孩，不是軍人，很可怕、很不公平」，引發討論。

YouTuber《以色列美角 Israel Mega》8日時釋出了一部「以色列戰爭第二天/ 報平安＆為以色列禱告」的影片表示，「目前被哈瑪斯殺死的以色列人大概有300，然後有1000多人已經受傷，然後有50多人被抓去當人質，而且都還是婦女、小孩，不是軍人，很可怕、很不公平」，他們更直言，「昨天有聽到空襲警報，可是今天都沒有，昨天晚上我們就睡在防空洞，然後今天在耶路撒冷，國防部就宣布在室內不能超過50人，室外不能超過10人，全部的學校都停課，但特別教育的學校可以上課，這次的事情很嚴重，我有很多朋友被徵召回去當預備兵」。

《以色列美角 Israel Mega》更提到，「我也看到在東耶路撒冷有少部分阿拉伯人在慶祝哈瑪斯入侵以色列，我們目前的狀況還算是平安，但哈瑪斯想引起其他的阿拉伯人或是穆斯林來加入戰爭，而耶路撒冷在靠近很多穆斯林或阿拉伯人的社區」，因此他們也禱告他們不會去參加，不要火上加油，同時也為那些人質禱告，還有為了以色列士兵被徵召回去的人，都是大家的朋友、誰家的兒子，他們是為了去保護國家才要上戰場，不然大家都想要好好的，不會想要戰爭。

最後《以色列美角 Israel Mega》也替還在以色列的遊客的平安禱告，也禱告希望戰爭可以早點結束。