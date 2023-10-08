好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演作品有《魔鬼終結者》、《終極戰士》等，部部都是影壇經典之作；2003年他轉戰政壇成為美國加利福尼亞州州長，在2011年卸任後仍重回演藝圈發展。不過，現年76歲的他近日登上節目時卻自曝「嫌棄自己現在的身材」，引發討論。

曾是健美運動員的阿諾史瓦辛格從影前獲得過多座健美冠軍稱號，即使是在演藝圈內活動，也多以肌肉壯漢的形象為人所知，而他六塊肌的精壯身材及硬漢外貌成為不少粉絲們心目中的男神代表。現年76歲的他仍活躍於演藝圈內，不時有新作品推出，然而他的精壯身材，卻因歲月的流逝，而難以維持。

據外媒《The Laconia Daily Sun》報導，阿諾史瓦辛格日前登上節目《The Howard Stern Show》時坦言，照鏡子時會認為自己現在的身材很糟糕，「看看以前堅實、有活力且強壯的胸肌，現在就只是掛在那裡。」而自己也受到不小的打擊。

阿諾史瓦辛格在節目中也提及自己的身材雖然比大多數的「同齡人」保持得更好，但他卻不因此感到滿足，「多年來一直因健壯的身材而受到稱讚，並以自己的身體線條、明顯的靜脈紋路為榮。」未料，當經過了50年的歲月流逝，卻再也看不到這些東西，「當我 30 歲或 40 歲的時候，我從來沒有想過這會發生。這太糟糕了。」此外，他也一併透露自己現在的飲食習慣，「只有保持苗條，才能活得更長久，我現在一天只有吃早晚兩餐，因為身體代謝速度變慢了。」認為自己接受過心臟手術後，身體有如「受損的貨物」一般，無法再進行負擔過大的重量訓練。

相關畫面曝光後，有不少粉絲在影片下方留言支持阿諾史瓦辛格，表示：「不用悲傷，在粉絲心中你已經是一個偉大的傳奇了」、「他關於保持身材的說法很棒，人們吃得太多，卻仍缺乏營養」、「以一個76歲的人來說，他真的看起來氣色很好。」