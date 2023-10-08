韓國女偶像權恩妃曾是限定女團「IZ*ONE」隊長，在變成SOLO歌手後形象大轉變，不久前在「Waterbomb音樂節」濕身表演，性感身材讓她人氣飆升，更獲得「水彈女神」封號。最近權恩妃在舞台上撩髮後肩帶滑落，上圍差點溢出的畫面引起瘋傳，再度讓人看了臉紅心跳。

權恩妃日前到校園慶典演唱，身穿米色短版背心加上迷你裙，大方展現完美比例，她在台上向觀眾們打招呼，「可能還是有人不太認識我，但謝謝你們給我滿滿的歡呼應援」，更興奮地表示，「今天我有為大家好好做準備」。

權恩妃在舞台上肩帶滑落，好身材炸出。（圖／摘自YouTube）

在權恩妃邊說話邊撥弄頭髮時，背心的肩帶突然滑落，性感鎖骨和白皙線條瞬間變焦點，半球更是若隱若現，讓現場驚呼聲不斷；而這段短短23秒影片，立刻在韓網論壇瘋傳，權恩妃火辣曲線令網友讚嘆不已，「這份禮物來得太突然」、「準備的很棒，我們很喜歡」、「身材真的太誇張，以前IZ*ONE時不知道她這麼辣」。

不過，人紅是非多，權恩妃因為身材爆紅後，國中時期照片也被挖出，更遭到大陸人懷疑她整形，還分析她動過那些手術；但韓媒紛紛替權恩妃抱不平，更以「又再度以太超過的假新聞攻擊韓國明星」為題報導，認為她太紅才會被惡意抹黑。