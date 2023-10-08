日本動畫大師宮﨑駿睽違10年力作《蒼鷺與少年》，台灣繼日本後，在10月6日搶先全球其他地區上映，果真掀起觀影熱潮，適逢雙十連假，觀眾湧進電影院朝聖，幾乎場場爆滿，許多戲院不僅加開場次，就連上映當天機器出問題而暫停放映的美麗華影城IMAX影廳，也緊急邀請外國技師抵台修復機器，於今天周日加入放映，上映僅2天全台票房已經飆破2000萬，奪下票房冠軍。

《蒼鷺與少年》是吉卜力有史以來第一部IMAX作品，在日本採「零宣傳」神秘策略，上映4天就超越《神隱少女》首4日票房紀錄，2個月大賣82.5億日圓（約17.8億元台幣），轟動全球。宮﨑駿一如既往堅持不使用CGI創作，動員60位動畫師協力全手工一幀幀繪製，創吉卜力迄今為止「最大規模製作」，在宮﨑駿嚴格把關下，1個月僅能完成1分鐘的珍貴動畫，耗時7年才完成。電影配樂由宮﨑駿御用音樂大師久石讓操刀，主題曲〈地球儀〉則為日本鬼才創作歌手米津玄師耗時4年打造，用堅毅溫柔的歌聲傳遞出強韌壯闊的生命力。

日文版的配音陣容強大，包括男主角由新生代男星山時聰真擔任少年真人，百變影帝菅田將暉為蒼鷺配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親，其他聲優還包括柴崎幸、愛繆（Aimyon）、木村佳乃等耳熟能詳的一線卡司；中文版配音也不遑多讓，由許光漢、曾敬驊、李心潔擔綱主要角色，夢幻組合也令粉絲超級驚喜。